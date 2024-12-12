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Раввин Ицхак Зильберштейн разрешил полицейским возвращаться домой в субботу на патрульных машинах

время публикации: 12 декабря 2024 г., 09:11 | последнее обновление: 12 декабря 2024 г., 09:10
Раввин Ицхак Зильберштейн разрешил полицейским возвращаться домой в субботу на патрульных машинах
Avshalom Sassoni/Flash90

На встрече раввинов полиции Израиля, состоявшейся в Холоне, были подняты вопросы, связанные с соблюдением галахических норм в повседневной и экстренной деятельности полицейских. Один из ведущих законоучителей, раввин района Рамат-Эльханан в Бней-Браке, Ицхак Зильберштейн, высказал свое мнение по нескольким галахическим вопросам, включая разрешение полицейским возвращаться домой по окончании смены в субботу или праздничные дни.

Он отметил, что такая поездка может считаться продолжением служебной деятельности, поскольку во время движения на патрульной машине полицейский обеспечивает общественную безопасность, наблюдая за порядком на дорогах и предотвращая возможные угрозы. Раввин также рекомендовал использовать для таких поездок электрические автомобили, считая их предпочтительными с точки зрения соблюдения субботних норм.

На встрече обсуждались и другие вопросы, касающиеся деятельности полиции, такие как кашрут, работа с телами погибших и соблюдение галахических норм в экстренных ситуациях. Главный раввин полиции Израиля Рами Берхиягу поблагодарил раввина Зильберштейна за сотрудничество и подчеркнул, что вопросы Галахи остаются важной частью работы израильской полиции.

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