Сегодня - Ту би-Шват: смысл и обычаи дня

Ту би-Шват, который отмечают сегодня, 15-го числа месяца шват, известен под названием "Новый год деревьев". Первоначально его значение было связано с исполнением заповедей, зависящих от земли Израиля, но со временем к нему добавились различные традиции и обычаи.

С точки зрения Галахи, Ту би-Шват влияет на исполнение нескольких заповедей, связанных с плодами деревьев, таких как законы орлы (трехлетний запрет на употребление плодов нового дерева), приношение первых плодов (бикурим), отделение десятины (трумот и маасрот). Различие делается между плодами, выросшими до и после Ту би-Швата: плоды, сформировавшиеся до этой даты, относятся к предыдущему году, а после – к следующему.

Первое упоминание о Ту би-Швате встречается в Мишне, где описывается спор между школами мудрецов Шамая и Гилеля о том, когда следует отмечать Новый год деревьев. Дата 15 швата была выбрана, поскольку в это время в Израиле обычно заканчивается сезон дождей, и деревья начинают цвести и плодоносить.

В XVII веке каббалисты из Цфата разработали особый ритуал, известный как "седер Ту би-Шват", по аналогии с пасхальным седером. Он включает чтение специальных текстов, употребление 30 видов плодов, питье четырех чаш вина – от белого до красного, символизирующих смену сезонов, а также изучение текстов из Торы.

В этот день принято есть фрукты, особенно плоды, произрастающие в Израиле. Важно уделить внимание "семи видам", упомянутым в Торе: пшенице, ячменю, винограду, инжиру, гранату, оливкам и финикам. Традиция употребления сухофруктов и орехов возникла среди евреев диаспоры, которые не имели доступа к свежим плодам Земли Израиля.

Семь видов сельскохозяйственных культур, упомянутых в книге Дварим, символизируют плодородие Земли Израиля. Им придается особая важность в еврейской традиции, и их принято употреблять во время трапезы на Ту би-Шват. В образовательных учреждениях Израиля этот праздник используется для изучения значимости семи видов и связи народа с землей предков.

В Израиле Ту би-Шват отмечают посадкой деревьев. Эта традиция берет начало с 1884 года, когда жители поселка Йесуд а-Маала высадили в этот день около 1500 деревьев, включая этроговые и гранатовые. В наше время Еврейский национальный фонд (ККЛ) организует массовые посадки деревьев, в которых принимают участие семьи, школьники и добровольцы по всей стране.