В Молдове открылась первая в стране миква

В Кишиневе состоялось торжественное открытие единственной в Молдове миквы (ритуального бассейна) для женщин. Новая миква, построенная за семь месяцев, получила название "Миква Лиэль" в память о Лиэль-Дине Намдар, трагически погибшей в автомобильной аварии три года назад.

Проект был инициирован родителями Лиэль, Эфраимом и Майей Намдар, совместно с еврейской общиной Кишинева. Супруги провели масштабную кампани в еврейской общине Нью-Йорка, собрав сотни тысяч долларов на реализацию проекта. Миква расположена во дворе центральной синагоги города.

На церемонии открытия присутствовали представители еврейских организаций, члены семьи и раввины. Ленту разрезали представители четырех поколений эмиссаров Хабада в Молдове, включая 93-летнюю Лею Абельскую. "Связь между Лиэль и этой миквой глубока и значима для нас", – рассказали члены семьи Намдар. – "Миква, символизирующая чистоту, жизнь и обновление, отражает дух Лиэль и ее положительное влияние на всех, кто ее знал".