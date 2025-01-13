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Традиции

В Молдове открылась первая в стране миква

Хабад
время публикации: 13 января 2025 г., 09:12 | последнее обновление: 13 января 2025 г., 09:13
В Молдове открылась первая в стране миква
Gershon Elinson/Flash90

В Кишиневе состоялось торжественное открытие единственной в Молдове миквы (ритуального бассейна) для женщин. Новая миква, построенная за семь месяцев, получила название "Миква Лиэль" в память о Лиэль-Дине Намдар, трагически погибшей в автомобильной аварии три года назад.

Проект был инициирован родителями Лиэль, Эфраимом и Майей Намдар, совместно с еврейской общиной Кишинева. Супруги провели масштабную кампани в еврейской общине Нью-Йорка, собрав сотни тысяч долларов на реализацию проекта. Миква расположена во дворе центральной синагоги города.

На церемонии открытия присутствовали представители еврейских организаций, члены семьи и раввины. Ленту разрезали представители четырех поколений эмиссаров Хабада в Молдове, включая 93-летнюю Лею Абельскую. "Связь между Лиэль и этой миквой глубока и значима для нас", – рассказали члены семьи Намдар. – "Миква, символизирующая чистоту, жизнь и обновление, отражает дух Лиэль и ее положительное влияние на всех, кто ее знал".

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