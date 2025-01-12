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Раввин Цви Драбкин: падение режима Асада – заслуга ешиботников

время публикации: 12 января 2025 г., 06:53 | последнее обновление: 11 января 2025 г., 19:59
Раввин Цви Драбкин: падение режима Асада – заслуга ешиботников
Chaim Goldberg/Flash90

Глава ультраотодоксальной ешивы "Гродно" раввин Цви Драбкин выступил перед учениками, заявив, что военные победы являются прежде всего результатом изучения Торы. "Хотя мы видим солдат, танки и самолеты, которые сражаются и побеждают, истина заключается в том, что победа исходит от тех, кто сидит в зале для изучения и учит Тору с энтузиазмом, с искрами огня", – заявил Драбкин.

Раввин упомянул недавнее падение режима Асада в Сирии: "Посмотрите, что произошло с Сирией. Что ее разрушило? Те, кто с энтузиазмом учил Тору в бейт-мидраше!". Раввин процитировал мидраш о кузнеце, сын которого владел ювелирной мастерской неподалеку. Горожане, увидев связки терновника у входа в город, забеспокоились. Но местный мудрец сказал: "'Чего бояться? Одна искра из мастерской кузнеца и одна из мастерской его сына сожгут их все.'"

Глава ешивы "Гродно" подчеркнул: "Мы сражаемся, задействуя в огромной и очень сложной войне, солдат, танки и самолеты. Победа приходит не благодаря военной мощи – победа приходит через тех, кто сидит в бейт-мидраше и учит Тору с энтузиазмом, с искрами огня! Учеба отгоняет врагов". Раввин завершил призывом к действию: "Изучение Торы должно вестись с искрами, с энтузиазмом! И это принесет победу, с Божьей помощью."

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