Время зажигания субботних свечей 13 июня 2025 года

Зажигание свечей и окончание субботы:

Иерусалим – 19:05, 20:28

Тель-Авив – 19:26, 20:31

Хайфа – 19:19, 20:32

Беэр-Шева – 19:25, 20:28

Эйлат – 19:11, 20:22

Субботние свечи зажигают за 18 минут до захода солнца (в Иерусалиме – за 40 минут).

После зажигания свечей прикрывают глаза ладонями и произносят благословение: "Барух Ата, Адонай Элоэйну мэлэх аолам, ашер кидшану бэмицвотав вэцивану лэадлик нэр шель шаббат". (Благословен Ты, Господь, Бог наш, Владыка мира, который освятил нас Своими заповедями и повелел нам зажигать субботнюю свечу).

На этой неделе в синагогах читают главу Торы "Беаалотха":

Первосвященник Аарон получает повеление о зажигании светильников меноры, и колено Леви посвящается в служение в Святилище. Для тех, кто был не в состоянии принести пасхальную жертву, так как был ритуально нечист или был в дороге, дается закон о Втором Песахе.

Всевышний сообщает Моше указания о том, каков должен быть порядок во время странствий по пустыне при отправлении в путь и при расположении на стоянку. С соблюдением указанного порядка народ Израиля отправляется в путь от горы Синай, где они располагались станом почти год.

Недовольный "небесным хлебом" (манной) народ ропщет и требует от Моше обеспечить их мясом.

Моше назначает 70 старейшин, на которых снисходит пророческий дух, в помощь себе для управления народом.

Мирьям в разговоре с Аароном говорит негативно о Моше и в наказание поражается проказой. Моше молится об ее исцелении. Весь народ в течение семи дней не двигается с места, ожидая ее выздоровления.