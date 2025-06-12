Религиозный суд проводит проверку жалоб на известного раввина из Нетивота

Религиозный суд под руководством раввина Шмуэля Элиягу продолжает рассматривать жалобы, поданные несколькими женщинами против раввина Хаима-Йосефа-Давида Аберджеля из Нетивота. Раввин Элиягу подчеркнул, что запрещено каким-либо образом оказывать давление на тех, кто подал жалобы, или выступать против них.

Параллельно полиция также начала проверку заявлений против раввина Аберджеля. Согласно сообщениям в СМИ, несколько женщин утверждают, что в ходе личных встреч в рамках духовного наставничества или консультаций он вел себя неподобающе. Аберджель задавал посетительницам интимные вопросы, прикасался к ним и обнимал.

Главная заявительница утверждает, что раввин Аберджель обнимал и гладил ее, прикасался к интимным частям тела и даже терся о нее, сопровождая свое поведение словами о духовном очищении и уверениями в том, что поступает "во имя Небес".

Сам раввин отрицает все обвинения. Его адвокат Эфраим Димри заявил, что изложенные в публикациях утверждения являются ложными, и их цель – подорвать общественный авторитет религиозного деятеля. Он подчеркнул, что раввин всегда действовал с уважением и стремился помочь людям, обращавшимся к нему за советом и поддержкой.