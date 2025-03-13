Свиток Эстер с печатями еврейской общины Газы выставлен на продажу в Иерусалиме

Редкий Свиток Эстер XIX века, содержащий уникальные печати еврейской общины выходцев из Газы в Александрии, будет выставлен на продажу в аукционном доме "Winners" 30 марта. Свиток несет на себе три штампа, подтверждающих существование общины "Кахаль кадош Аза" – группы евреев, покинувших Газу в начале XIX века и обосновавшихся в египетской Александрии.

Историки отмечают, что это один из немногих сохранившихся материальных свидетельств существования этой общины. Евреи Газы в разные периоды переселялись в Хеврон, Иерусалим и другие города, а некоторые обосновались в Александрии, где продолжали сохранять свои традиции и литургический стиль.

Сам свиток написан в стиле, характерном для иракских писцов, но был приобретен йеменским евреем, проходившим через Египет на пути в Эрец-Исраэль в начале XX века. Предполагается, что документ мог быть украден или вывезен из общины местными торговцами древностями.

Свиток, длиной около 340 см и высотой 14 см, состоит из 20 колонок текста, распределенных на четырех пергаментных листах. Несмотря на возраст, он сохранился в хорошем состоянии, требуя лишь минимальных реставрационных работ, и может использоваться в соответствии с религиозными нормами. Предварительная оценка стоимости свитка составляет от 10 000 до 15 000 долларов, а стартовая цена на аукционе – 1 500 долларов.