x
12 марта 2025
|
последняя новость: 07:10
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
12 марта 2025
|
12 марта 2025
|
последняя новость: 07:10
12 марта 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Традиции

Раввинский суд отменил завещание израильтянки, требовавшей кремации в Швейцарии

время публикации: 12 марта 2025 г., 07:01 | последнее обновление: 12 марта 2025 г., 06:09
Раввинский суд отменил завещание израильтянки, требовавшей кремации в Швейцарии
Wikipedia / Georg Lippitsch

Верховный раввинский суд Израиля отменил решение регионального суда в Ариэле, запретив исполнение завещания 31-летней израильтянки, покончившей с собой в Швейцарии. В своем завещании, подписанном за две с половиной недели до смерти, женщина распорядилась о кремации ее тела в Швейцарии. Однако мать покойной заявила, что ее дочь страдала серьезными психическими расстройствами и не была вменяема при составлении документа.

Первоначально региональный раввинский суд признал завещание недействительным, постановив как можно скорее доставить тело в Израиль для традиционного захоронения. Однако государственная прокуратура подала апелляцию, утверждая, что у раввинского суда нет полномочий рассматривать вопросы, связанные с кремацией.

Верховный раввинский суд поддержал решение первой инстанции, отметив, что семья покойной, включая больного отца, не обязана идти против своих религиозных убеждений и оплачивать кремацию. В своем решении судьи подчеркнули: "Государство Израиль прилагает огромные усилия и тратит значительные ресурсы на возвращение тел убитых и похищенных во время войны, чтобы они могли быть похоронены в Израиле согласно традиции, передаваемой из поколения в поколение… И в это же время прокуратура занимается тем, что препятствует погребению израильской женщины по еврейскому обычаю, вопреки мольбам ее родителей и семьи".

В итоге суд отклонил апелляцию, окончательно аннулировал завещание и постановил организовать традиционное погребение. Кроме того, прокуратура обязана выплатить матери покойной 30 000 шекелей на покрытие судебных расходов.

Традиции
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 20 февраля 2025

БАГАЦ удовлетворил иски четырех мужчин, признав решения раввинатских судов по алиментам незаконными
// https://www.newsru.co.il/ // Традиции // 17 февраля 2025

Раввинский суд обязал мужчину выплатить бывшей жене 52 тысячи долларов