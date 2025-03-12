Раввинский суд отменил завещание израильтянки, требовавшей кремации в Швейцарии

Верховный раввинский суд Израиля отменил решение регионального суда в Ариэле, запретив исполнение завещания 31-летней израильтянки, покончившей с собой в Швейцарии. В своем завещании, подписанном за две с половиной недели до смерти, женщина распорядилась о кремации ее тела в Швейцарии. Однако мать покойной заявила, что ее дочь страдала серьезными психическими расстройствами и не была вменяема при составлении документа.

Первоначально региональный раввинский суд признал завещание недействительным, постановив как можно скорее доставить тело в Израиль для традиционного захоронения. Однако государственная прокуратура подала апелляцию, утверждая, что у раввинского суда нет полномочий рассматривать вопросы, связанные с кремацией.

Верховный раввинский суд поддержал решение первой инстанции, отметив, что семья покойной, включая больного отца, не обязана идти против своих религиозных убеждений и оплачивать кремацию. В своем решении судьи подчеркнули: "Государство Израиль прилагает огромные усилия и тратит значительные ресурсы на возвращение тел убитых и похищенных во время войны, чтобы они могли быть похоронены в Израиле согласно традиции, передаваемой из поколения в поколение… И в это же время прокуратура занимается тем, что препятствует погребению израильской женщины по еврейскому обычаю, вопреки мольбам ее родителей и семьи".

В итоге суд отклонил апелляцию, окончательно аннулировал завещание и постановил организовать традиционное погребение. Кроме того, прокуратура обязана выплатить матери покойной 30 000 шекелей на покрытие судебных расходов.