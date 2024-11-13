x
13 ноября 2024
|
последняя новость: 08:52
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
13 ноября 2024
|
13 ноября 2024
|
последняя новость: 08:52
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Традиции

Рэпер Саблиминал установил стенд для надевания тфилин

время публикации: 13 ноября 2024 г., 08:16 | последнее обновление: 13 ноября 2024 г., 07:05
Рэпер Саблиминал установил стенд для надевания тфилин
Tomer Neuberg/Flash90

Певец и рэпер Коби Шимони, известный под сценическим именем Саблиминал, вместе с раввином Давидом Дери установил стенд для надевания тфилин в принадлежащей музыканту студии звукозаписи. Шимони отметил, что ранее он надевал тфилин нерегулярно, но после смерти отца решил исполнять эту заповедь ежедневно.

"В дни, когда идет борьба за наш дом и еврейское государство, я считаю чрезвычайно важным укреплять и сохранять нашу идентичность", – сказал Коби Шимони. – "Сейчас, когда пытаются нанести ущерб нашим традициям, я чувствую, что нужно как можно больше поддерживать друг друга, совершая добрые дела и исполняя заповеди". Рэпер отметил, что стенд был установлен в память о его покойном отце Амосе.

Шимони ежедневно изучает Талмуд и каббалистическую книгу "Зоар". По его словам, эта практика поддерживала его в трудные времена и ежедневно расставляет приоритеты в его жизни. Саблиминал также выразил надежду, что стендом будут пользоваться сотрудники и клиенты студии.

Несколько месяцев назад деньги на аналогичный стенд для надевания тфиллин выделил артист Юваль Шем-Тов (Юваль а-Мевульбаль). Стенд расположен на тель-авивской улице Бограшов.

Традиции
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Традиции // 30 мая 2024

Шикма Бресслер вступила в перепалку с хасидом, который накладывал подросткам тфилин
// https://www.newsru.co.il/ // Традиции // 13 мая 2024

Нетаниягу надел тфилин погибшего солдата