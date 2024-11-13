Рэпер Саблиминал установил стенд для надевания тфилин

Певец и рэпер Коби Шимони, известный под сценическим именем Саблиминал, вместе с раввином Давидом Дери установил стенд для надевания тфилин в принадлежащей музыканту студии звукозаписи. Шимони отметил, что ранее он надевал тфилин нерегулярно, но после смерти отца решил исполнять эту заповедь ежедневно.

"В дни, когда идет борьба за наш дом и еврейское государство, я считаю чрезвычайно важным укреплять и сохранять нашу идентичность", – сказал Коби Шимони. – "Сейчас, когда пытаются нанести ущерб нашим традициям, я чувствую, что нужно как можно больше поддерживать друг друга, совершая добрые дела и исполняя заповеди". Рэпер отметил, что стенд был установлен в память о его покойном отце Амосе.

Шимони ежедневно изучает Талмуд и каббалистическую книгу "Зоар". По его словам, эта практика поддерживала его в трудные времена и ежедневно расставляет приоритеты в его жизни. Саблиминал также выразил надежду, что стендом будут пользоваться сотрудники и клиенты студии.

Несколько месяцев назад деньги на аналогичный стенд для надевания тфиллин выделил артист Юваль Шем-Тов (Юваль а-Мевульбаль). Стенд расположен на тель-авивской улице Бограшов.