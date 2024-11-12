Родители погибшего в Газе хасида написали ему письмо

Зеэв и Дина Коэн, хасиды Хабада, проживающие в поселении Ицхар, написали письмо погибшему сыну, солдату бригады "Гивати", который погиб на поле боя в секторе Газа. Родители Шнеура-Залмана отметили, что он постоянно ставил перед собой цели, повторяя, что он прежде всего хасид Хабада и действует в рамках миссии, возложенной на хасидов Любавичским ребе Менахемом-Менделем Шнеерсоном. Зеэв и Дина отметили, что решение стать эмиссаром ребе юноша принял после того, как он "испытал смертельный страх" во время поездки на бар-мицву, проходившую возле арабской деревни Кусра.

"Ты решил жить полной жизнью, не оставаясь в стороне", – говорится в письме. Шнеур-Залман Коэн успел поработать в филиале Хабада в Мексике, организовать сбор пожертвований для отряда региональной самообороны в Ицхаре, а также местной фермы. После начала войны "Железные мечи" Коэн принял решение вступить в боевые войска. Всё это время юноша скрупулезно соблюдал заповеди, включая высокий уровень кашрута и ношение талита из шерсти, согласно обычаю хабадников.

Родители погибшего написали: "Ты стремился к профессионализму и постоянной боевой готовности. Даже когда ты был новобранцем, твои сослуживцы называли тебя офицером. Мы гордимся тобой и твоими достижениями. И теперь мы уверены, что ты отправился на свое последнее задание – привести Машиаха!"