Левые активисты разбросали питы у дома министра Идит Сильман

Левые активисты разбросали питы у входа в дома министра охраны окружающей среды Идит Сильман. По словам участников, акция была призвана напомнить о решении Сильман трехлетней давности покинуть правительство Беннета-Лапида в знак протеста против допуска квасного в больницы во время Песаха.

Идит Сильман резко осудила акцию. По ее словам, организаторы демонстративно разбрасывали квасное на улице, где живут в основном религиозные и традиционные семьи, и сделали это не ради пленных, не ради демократии и даже не ради политики. Она заявила, что речь идет о людях, лишенных базовых человеческих ценностей, сочувствия, уважения к иудаизму и культуры, добавив, что подавляющее большинство народа отвергает подобное поведение.

Участники акции, в свою очередь, обвинили Сильман в том, что именно из-за нее пало прежнее правительство, поскольку она вышла из коалиции из-за закона о квасном. Теперь же, по их словам, она держится за министерское кресло, несмотря на то, что в Газе пленные страдают, голодают и, возможно, питаются лишь четвертью питы в день.

Министр внутренних дел Моше Арбель осудил акцию, назвав ее "подлым спектаклем провокаторов". По его словам, это не выражение боли семей пленных, а банальная провокация, принижающая святость Песаха и не вызывающая никакой солидарности. Он добавил, что народ Израиля отвергает подобные действия.