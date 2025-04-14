Завершилась подготовка к церемонии благословения коэнов у Стены Плача

Израильская полиция завершила подготовку к церемонии благословения коэнов, которая состоится у Стены Плача в среду и четверг. В связи с мероприятием в Старом городе будет усилено полицейское присутствие, а ряд центральных улиц будет перекрыт. Въезд частного транспорта в Старый город ограничат, посетителей призывают пользоваться общественным транспортом.

Платные парковки системы "Хане ве-са" будут доступны, а движение городского трамвая усилят. Также полиция направит дополнительные силы для регулирования движения на трассе №1.

В прошлом году, по данным официального сайта Стены Плача, в первый день церемонии приняли участие около 30 тысяч человек, а во второй – ещё примерно 15 тысяч. В этом году ожидается схожая или даже большая посещаемость.

По словам раввина Стены Плача Шмуэля Рабиновича, нынешняя церемония призвана выразить идею единства еврейского народа. Участники также будут молиться за мир и за возвращение похищенных. В мероприятии примет участие главный сефардский раввин Израиля Давид Йосеф.

Благословение коэнов (биркат коаним) – это молитва, приведенная в Торе (Бемидбар 6:23). Бог повелевает коэнам благословлять народ Израиля, а еврейскому народу – принимать это благословение. Оно состоит из трех стихов и известно также как "тройное благословение". Сегодня коэны произносят его во время повторения молитвы "Амида", между благословениями "Модим" и "Сим шалом", подняв руки и обращаясь к собравшимся с особыми словами.

Обычай проводить массовое благословение коэнов у Стены Плача был основан в 1970 году по инициативе раввина Менахема Менделя Гефнера. Идея проведения масштабной церемонии родилась на фоне напряженной обстановки в сфере безопасности в Израиле. В первые годы такие мероприятия проходили до пяти раз в год – в полупраздничные дни Песаха и Суккота, в новомесячье ава, в Хануку и после Шавуота. С 1978 года было решено ограничиться двумя основными датами – Песахом и Суккотом.