Время зажигания субботних свечей 14 февраля 2025 года

Зажигание свечей и окончание субботы:

Иерусалим – 16:45, 18:03

Тель-Авив – 17:04, 18:04

Хайфа – 16:54, 18:03

Беэр-Шева – 17:07, 18:05

Эйлат – 16:58, 18:06

Субботние свечи зажигают за 18 минут до захода солнца (в Иерусалиме – за 40 минут).

После зажигания свечей прикрывают глаза ладонями и произносят благословение: "Барух Ата, Адонай Элоэйну мэлэх аолам, ашер кидшану бэмицвотав вэцивану лэадлик нэр шель шаббат". (Благословен Ты, Господь, Бог наш, Владыка мира, который освятил нас Своими заповедями и повелел нам зажигать субботнюю свечу).

В эту субботу в синагогах читают главу Торы "Итро":

Итро, тесть Моше, узнав о великих чудесах, которые Всевышний совершил для народа Израиля, приходит из Мидьяна в их стан вместе с женой Моше и его двумя сыновьями. Он советует Моше установить систему судей и старейшин, чтобы облегчить управление народом и упростить судопроизводство.

Сыны Израиля разбивают лагерь у горы Синай. Всевышний объявляет им, что избрал их быть Ему «царством священников» и «святым народом». В ответ народ провозглашает: «Все, что Бог сказал, — сделаем!»

В шестой день третьего месяца, спустя семь недель после Исхода, весь народ Израиля собирается у подножия горы Синай. Бог «сходит» на вершину в сопровождении грома, молний, клубов дыма и звуков шофара, повелевая Моше подняться.

Всевышний провозглашает Десять Речений, заповедуя народу Израиля: знать и верить в Бога; не поклоняться идолам; не произносить имя Бога всуе; соблюдать Субботу; почитать родителей; не убивать; не прелюбодействовать; не похищать; не лжесвидетельствовать; не желать чужого имущества. Потрясенные открывшимся величием, сыны Израиля просят Моше взять на себя получение Торы и передать ее им, поскольку такое раскрытие Божественного слишком для них.