В Кременчуге 24 еврея прошли обряд выкупа первенца

В украинском Кременчуге состоялся обряд "пидьон а-бен" (выкуп первенца). Участие в нем приняли 24 еврея в возрасте от одного месяца до 70 лет. Поводом для проведения церемонии стало рождение первенца у дочери раввина Шломо Саломона, главы еврейской общины Кременчуга. Когда стало известно о планируемом выкупе, раввин предложил использовать возможность и для других евреев, не проходивших эту церемонию раньше.

Пидьон а-бен — это традиционный еврейский обряд, при котором отец выкупает своего первенца у потомка священнического рода (коэна) за символическую сумму. Согласно еврейскому закону, этот ритуал проводится на 30-й день жизни мальчика, если он является первым ребенком матери, родился естественным путем и не принадлежит к семье коэнов или левитов. Само понятие связано с библейским рассказом о выходе из Египта: в память о спасении еврейских первенцев во время десятой казни, каждый первенец считается "принадлежащим Богу" и должен быть выкуплен. Сумма выкупа — эквивалент пяти серебряных шекелей, обычно около 100 граммов чистого серебра. Обряд можно выполнить и во взрослом возрасте, если он не был проведен своевременно.

Обряд состоялся в центральной синагоге города. Выкуп каждого участника проводил приглашеннный коэн – раввин Нахум Эрентрой из Запорожья. Также присутствовали представители еврейских общин из Полтавы, Киева и других городов. Руководитель Федерации еврейских общин Украины, раввин Меир Стемблер, также выступил перед собравшимися. Он подчеркнул, что большинство взрослых участников родились еще в советское время, когда подобные религиозные практики были недоступны. По его словам, сам факт, что они решили провести обряд спустя десятилетия, говорит о высокой личной мотивации и связи с еврейской традицией.

Организаторы не исключают, что в будущем подобные мероприятия могут пройти и в других городах Украины.