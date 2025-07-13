Раввин Шмуэль Элиягу призвал жертв Хаима Ротера не бояться и обращаться за помощью

Раввин Шмуэль Элиягу, главный раввин Цфата и глава специального религиозного суда по делам о сексуальных преступлениях, опубликовал в пятницу письмо поддержки жертвам Хаима Ротера – главы организации "Шомрим", арестованного недавно по подозрению в сексуальных преступлениях, совершавшихся на протяжении многих лет.

В своем обращении раввин осудил действия Ротера, назвав их проявлением крайней жестокости, и отметил, что, по еврейской традиции, подобные поступки приравниваются к убийству. По его словам, пострадавшие не должны бояться или стыдиться – напротив, общество обязано их поддержать, а не осуждать. Он подчеркнул, что передача такого человека полиции – не грех, а выполнение прямого религиозного долга.

Элиягу выразил обеспокоенность тем, что на некоторых пострадавших оказывается давление, чтобы они не подавали жалобы. Он заверил, что религиозный суд готов оказать полную поддержку каждому, кто боится обращаться напрямую в полицию: как духовную, так и юридическую и психологическую. Главное, по его мнению, – не допустить, чтобы преступления продолжались или повторялись.

Раввин заявил, что молчание и бездействие в таких случаях приравниваются к соучастию в преступлении. Он также добавил, что наказание, которое понесет виновный, поможет не только восстановить справедливость, но и послужит важным уроком для всего общества: "Так мы сможем искоренить зло из среды нашей".