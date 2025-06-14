Раввин Дов Лиор: ешиботники обязаны идти в армию, когда речь идет о "заповеданной войне"

Раввин Дов Лиор, один из лидеров религиозного сионизма, высказал свою позицию относительно воинской службы учащихся ешив. Он считает, что в случае "заповеданной войны" (милхемет-мицва) даже те, кто изучает Тору, обязаны служить в армии.

Раввин пояснил, что, согласно трудам Рамбама (Маймонида), в случае "разрешенной войны" (милхемет-решут) изучающий Тору может быть освобожден от службы. Однако раввин подчеркнул, что ситуация меняется, когда речь идет о "милхемет-мицва" – войне, которая ведется ради спасения Израиля от врагов. В таком случае, по его словам, даже жених, который обычно освобожден от призыва в первый год брака, должен оставить свой дом для участия в такой войне, а также это относится к ученику ешивы.

Раввин Лиор подчеркнул, что эта позиция основывается на Торе и Талмуде. В качестве доказательства он привел исторические примеры: Моше поручил Иегошуа бин-Нуну, который был юношей, изучавшим Тору, возглавить битву против Амалека. Также он упомянул, что Рабби Акива, один из величайших еврейских мудрецов, служил оруженосцем Бар-Кохбы.

Вместе с тем, раввин Лиор обратился к Армии обороны Израиля и ее командованию с призывом учитывать духовные потребности религиозных военнослужащих. Он подчеркнул, что армия должна создавать атмосферу, соответствующую Торе, избегать размещения религиозных солдат в смешанных подразделениях и сохранять святость и чистоту, чтобы молодые люди могли выполнять свою миссию с верой и осознанием ее важности.

Милхемет-мицва – это обязательная война, цель которой заключается в исполнении религиозной заповеди, например, защита народа Израиля или война против Амалека. Такая война не требует одобрения Синедриона и обязательна для всех, включая женихов и учеников Торы. В отличие от нее, милхемет-решут – это добровольная война, ведущаяся, например, ради расширения территории, и она допускается только при наличии разрешения Синедриона.