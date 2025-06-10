Хасидские раввины: запрещено служить в армии даже тем, кто не учится в ешиве

Ведущие законоучители хасидских дворов опубликовали постановление, в котором подчеркнули: запрещено служить в ЦАХАЛе даже тем, кто не учится в ешиве, и даже в рамках ультраортодоксальных армейских программ. Под документом стоят подписи раввинов Гурского, Белзского, Вижницкого, Цанзского и других хасидских дворов Израиля.

В тексте постановления говорится: "Согласно еврейскому закону, существует тяжкий запрет на призыв в армию, которая представляет собой плавильный котел, ведущий к самым тяжким нарушениям. (...) Запрет охватывает и те армейские программы, которые были созданы или будут созданы в будущем для харедим. Эти программы изначально возникли на лжи и стремятся изменить саму суть сообщества, соблюдающего Тору и заповеди. Более того, они подчиняются светским судам, что само по себе проблематично с точки зрения еврейского закона".

Раввин Йехиэль-Михл Зильбер, один из подписантов, добавил: "Я лично слышал от [законоучителя и крупного раввина] Гаона из Чебина, что даже царь Давид, прежде чем выйти на войну, советовался с Синедрионом и спрашивал [Всевышнего] через урим и тумим (предметы, при помощи которых первосвященник задавал вопросы Богу). Гаон сказал: как же можно в наше время отправлять еврейского юношу в армию и на войну, когда у нас нет ни Синедриона, ни урим и тумим? Независимо от того, кто этот юноша, это невозможно!"

Раввин Хаим-Цви Шапира добавил: "Да не допустим мы, чтобы наши дети попали в их 'плавильный котел'. Это опасно для еврейства".