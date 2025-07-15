Верховный суд обязал Главный раввинат допустить женщин к экзаменам на раввинскую степень

Верховный суд Израиля вынес решение, обязав Главный раввинат страны допустить женщин к сдаче экзаменов для получения раввинской степени. Это постановление было принято большинством в три голоса судей и стало результатом иска, инициированного шестью женщинами при поддержке организаций "Итим ", Центра Ракмана по продвижению статуса женщин и религиозной феминистской организацией "Колех". Иск был подан в 2019 году после того, как Главный раввинат отказал женщинам в регистрации на экзамен по законам ритуальной нечистоты.

Заместитель председателя Верховного суда, судья Ноам Сольберг, подчеркнул в своем решении, что блокирование доступа женщин к экзаменам, проводимым Главным раввинатом, является запрещенной дискриминацией, не имеющей оправдания. Судья Дафна Барак-Эрез добавила, ссылаясь на Закон о равных правах женщин от 1951 года, что истицы, обладающие глубокими познаниями в сфере Галахи, просят равного отношения в сфере религиозных услуг. Судья Офер Гроскопф также поддержал решение, заявив, что недопустима дискриминация в правах пользоваться любыми услугами, предоставляемыми государственным органом в Израиле.

Председатель организации "Итим", раввин д-р Шауль Фарбер, назвал это решение историческим и значимым моментом не только для религиозных женщин, но и для всего религиозного сионизма. Он отметил, что изучение Торы женщинами стало одним из самых важных и впечатляющих достижений последних десятилетий, и сегодняшнее постановление предоставляет ему равноценное институциональное признание.