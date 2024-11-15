Время зажигания субботних свечей 15 ноября 2024 года

Зажигание свечей и окончание субботы:

Иерусалим – 15:59, 17:17

Тель-Авив – 16:18, 17:19

Хайфа – 16:08, 17:17

Беэр-Шева – 16:22, 17:20

Эйлат – 16:14, 17:22

Субботние свечи зажигают за 18 минут до захода солнца (в Иерусалиме – за 40 минут).

После зажигания свечей прикрывают глаза ладонями и произносят благословение: "Бару́х Ата́, Адона́й Элоэ́йну мэ́лэх аола́м, аше́р кидша́ну бэмицвота́в вэцива́ну лэадли́к нэр шель шабба́т". (Благословен Ты, Господь, Бог наш, Владыка мира, который освятил нас Своими заповедями и повелел нам зажигать субботнюю свечу).

В эту субботу в синагогах читают главу Торы "Ваера":

Бог является Аврааму через три дня после его обрезания в возрасте 99 лет. Увидев троих странников, появившихся у его шатра, Авраам спешит их принять и позаботиться о них. Один из гостей – ангел, принявший человеческий облик, – предсказывает, что через год у бесплодной до этого Сары родится сын. Сара, услышав это, смеётся.

Авраам пытается вымолить у Всевышнего прощение для города Содома. Двое ангелов отправляются в этот обречённый город, где Лот, племянник Авраама, принимает их, укрывая от разъярённой толпы местных жителей. Ангелы предупреждают Лота, что пришли, чтобы уничтожить город, но спасти его и его семью. Жена Лота нарушает запрет оглядываться на разрушающийся город и превращается в соляной столб.

Лот и его дочери укрываются в пещере. Считая, что весь мир разрушен, дочери Лота, напоив его, вступают с ним в связь и рожают сыновей, ставших родоначальниками народов Моава и Аммона. Авраам переселяется в Грар, где царь филистимлян Авимелех забирает Сару, назвавшуюся сестрой Авраама, к себе во дворец. Во сне Бог предостерегает Авимелеха, что тот умрет, если не вернёт жену Аврааму.

Бог дарит Аврааму и Саре сына, которого называют Ицхаком ("он рассмеётся"). На восьмой день Ицхаку делают обрезание. Аврааму сто лет, а Саре – девяносто на момент его рождения. Агарь и Ишмаэль изгоняются из дома Авраама, и Ишмаэль чуть не погибает в пустыне, но Бог спасает его.

Авимелех приходит в Беэр-Шеву, чтобы заключить союз с Авраамом. Бог испытывает Авраама, повелевая принести Ицхака в жертву на горе Мория. Когда Ицхак уже связан и положен на жертвенник, а Авраам готовится заколоть его, ангел останавливает его. Вместо Ицхака Авраам приносит в жертву барана, оказавшегося рядом. В это время Авраам получает известие о том, что у его племянника Бэтуэля родилась дочь Ривка.