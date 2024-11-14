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Семерых ешиботников исключили из-за подписания тайного соглашения с ЦАХАЛом

время публикации: 14 ноября 2024 г., 08:06 | последнее обновление: 14 ноября 2024 г., 08:05
Семерых ешиботников исключили из-за подписания тайного соглашения с ЦАХАЛом
Chaim Goldberg/Flash90

Согласно сообщению корреспондента радиостанции "Галей-ЦАХАЛ" Йоэли Брима, семь студентов были исключены из иерусалимской ультраортодоксальной ешивы "Итри". Это было сделано после того, как руководство узнало о соглашении, которое ешиботники тайно подписали с армией. В рамках соглашения молодые люди обязались призваться в ЦАХАЛ в течение 20 месяцев после окончания ешивы.

Руководство ешивы "Итри" узнало о тайном соглашении, когда в бюджет заведения поступило финансирование на конкретных учеников – после подписания соглашения они больше не считались уклонистами. Глава ешивы решил исключить семерых учащихся, чтобы предотвратить легитимизацию службы в ЦАХАЛе.

По сообщению радиостанции, соглашение носит название "Талмид ле-тамид" ("Учащийся навсегда"). Аналогичное соглашение обычно заключается с учащимися ешив движения Хабад, которые традиционно проводят учебный год в резиденции покойного Любавичского ребе в Бруклине. Разрешение выехать за границу в призывном возрасте они получают, подписав обязательство пройти военную службу по окончании учебы.

В марте Высший суд справедливости вынес временное решение, запрещающее перевод средств ешивам, студенты которых подлежат призыву и не явились на призывные пункты. В то же время финансирование продолжается для тех, кто освобожден от военной службы или получил отсрочку.

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