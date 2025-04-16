Раввин Хаим Навон выпустил книгу о погибших на войне учениках ешив-эсдер

После начала войны в Газе раввин Хаим Навон начал получать известия об учениках сионистских ешив-эсдер, погибших в боях. Он решил увековечить их память. Так родилась идея книги "Маасэ бе-цадик ве-алунка" ("История о праведнике и носилках"), в которой Навон собрал рассказы о жизни 22 павших – тех, кто на момент гибели был учеником или раввином той или иной ешивы. Название предложила жена раввина, и, по его словам, оно символично: некоторые герои книги действительно физически несли носилки с ранеными, а другие – в переносном смысле – взяли на себя бремя, защищая народ Израиля.

В интервью газете "Маарив" раввин Навон подчеркнул, что это не просто воспоминания. "В этих историях – свет, достоинство и внутренняя сила. Эти юноши не просто сражались, они воевали, оставаясь верны своей вере и учебе. Некоторые даже брали с собой в бой Талмуд, который позже находили запятнанным кровью". В книге рассказывается, например, о том, как один из героев отказался от службы в элитной части, чтобы быть в обычном боевом подразделении, или как другой не мог морально смириться с разрушением, хотя и понимал необходимость боя.

По словам автора, работа над книгой стала для него личной формой преодоления горя и тревоги. "Я уже слишком стар, чтобы воевать, но могу быть голосом тех, кто не может больше говорить. Эти парни были гораздо больше меня. Писать о них – значит продолжать их дело", – поделился своими переживаниями Навон. Он надеется, что книга пробудит сочувствие и вдохновение у широкой аудитории, включая тех, кто еще далек от армии или религиозного образа жизни.

Раввин также затронул вопрос воинской обязанности в израильском обществе и участия ультраортодоксальных евреев. "Я верю в силу духа, – сказал он. – Надеюсь, что книга покажет, что можно быть ученым и воином, что и изучающие Тору могут быть героями. В конце концов, Израиль нуждается во всех своих сыновьях, чтобы подставить плечо – или, как мы говорим, встать под носилки".