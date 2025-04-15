Раввин Шмуэль Элиягу подал миллионный иск за клевету

Главный раввин города Цфат и член Совета Главного раввината Израиля, раввин Шмуэль Элиягу, подал иск о клевете на сумму 1 млн шекелей против активистки Нехамы Теэны и ее отца, Менахема Охев-Исраэля (Боярского). Иск был подан в мировой суд Иерусалима при посредничестве адвоката Моше Польского.

Согласно материалам дела, ответчики на протяжении длительного времени публиковали в Facebook многочисленные посты, в которых приписывали раввину тяжелые сексуальные преступления – от домогательств и сокрытия жалоб до участия в ритуальных актах насилия. В некоторых публикациях Боярский прямо называл раввина педофилом. Также утверждается, что публикации сопровождались ссылками на сбор пожертвований, а предупреждения об ответственности за клевету были проигнорированы. В рамках иска раввин требует не только денежной компенсации, но и судебного запрета на дальнейшее распространение обвинений, удаления оскорбительных публикаций, а также публичного извинения.

Раввин Элиягу, возглавляющий раввинский суд по делам о сексуальных преступлениях, известен активной позицией в этой области и участием в резонансных делах. В иске отмечается, что, несмотря на неоднократные личные оскорбления, он воздерживался от ответных действий, но "всему есть предел". К исковому заявлению прилагается 165 страниц с примерами порочащих публикаций.

В ответ Нехама Теэна и Менахем Охев-Исраэль (Боярский) заявили: "О подаче иска мы узнали только из СМИ, на данный момент официальные документы не получены. Мы рассматриваем судебный процесс как шанс вывести правду на свет. Израильскому обществу пора пробудиться от страшной эпидемии сексуального насилия. Мы живём в эпоху, когда "дом собраний стал домом разврата". Чтобы удостоиться настоящего избавления, необходимо это исправить".

Иск раввина Шмуэля Элиягу подан на фоне громкого дела о предполагаемых сексуальных преступлениях, совершенных другим видным религиозным деятелем – раввином Цви-Исраэлем Тау. В 2022 году Нехама Теэна опубликовала в Facebook пост, где обвинила раввина Тау в сексуальных домогательствах, происходивших, по её словам, в детстве. Позднее к ней присоединилась ещё одна заявительница – Дорит Ланг, утверждавшая, что подверглась нападению со стороны Тау в начале 1980-х годов, когда помогала его жене по хозяйству. Позднее выступил также Рафи Полак, заявивший, что раввин Тау надругался над ним и его друзьями в детстве.

Эти публикации вызвали широкий общественный резонанс и привели к полицейскому расследованию. Раввин Тау был допрошен, однако к настоящему моменту прокуратура не выдвинула против него обвинений.