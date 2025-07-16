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После решения Верховного суда раввин Ариэль предложил разделить экзамены раввината на два части

время публикации: 16 июля 2025 г., 00:46 | последнее обновление: 15 июля 2025 г., 17:54
После решения Верховного суда раввин Ариэль предложил разделить экзамены раввината на два части
Chaim Goldberg/Flash90

После решения Верховного суда Израиля, обязавшего Главный раввинат допустить женщин к сдаче раввинских экзаменов, раввин Яаков Ариэль, один из ведущих раввинов религиозного сионизма, предложил альтернативу, которая, по его словам, могла бы разрешить конфликт.

"В самих знаниях нет проблемы, женщины могут сдавать экзамен на знание Галахи, – пояснил рав Ариэль в интервью сайту "Кипа". – Проблема возникает, когда речь идет о руководстве общиной. Женщина не может управлять общиной и ее делами".

По его словам, он предложил Главному раввинату Израиля разделить экзамены на два направления: экзамен на знание еврейского закона, доступный и мужчинам, и женщинам, и отдельный экзамен – на право занимать руководящие должности в религиозных общинах, куда женщины допущены не будут. "Это как бы аналог академического диплома. Кто хочет знаний – получает знания. Кто хочет лидерства – сдает еще один экзамен. Женщины смогут участвовать только в первом", – пояснил раввин Ариэль.

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// https://www.newsru.co.il/ // Традиции // 15 июля 2025

Верховный суд обязал Главный раввинат допустить женщин к экзаменам на раввинскую степень