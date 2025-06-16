На фоне антиизраильских настроений боснийский отель отменил встречу европейских раввинов

Отель Swissotel в Сараево, столице Боснии и Герцеговины, отменил встречу участников Конференции европейских раввинов (CER), которая должна была пройти на этой неделе. Отель объяснил отмену рисками для безопасности участников, персонала и имущества, сославшись на рекомендации властей.

В ходе встречи около 50 раввинов планировали обсудить жизнь еврейских общин Европы и религиозные свободы. Однако ранее министр труда Боснии Аднан Делич опубликовал открытое письмо, в котором назвал мероприятие "узакониванием оккупации и уничтожения палестинского народа" и призвал отказаться от его проведения. Он также сравнил ситуацию в Газе с пережитой Сараевом осадой в 1990-х годах.

Президент CER, главный раввин Пинхас Гольдшмидт, назвал отмену "позорной" и подчеркнул, что организация не связана с Израилем, а занимается развитием еврейской жизни и межрелигиозного диалога. Глава еврейской общины Боснии Яков Финци назвал случившееся "пощечиной, которую Сараево дало самому себе". Он напомнил, что евреи прибыли в город еще в XV веке, спасаясь от инквизиции, и всегда жили в мире с другими общинами.

Мероприятие в итоге перенесли в Мюнхен при поддержке властей Баварии. Раввин Гольдшмидт отметил, что от боснийского правительства не поступило официальных объяснений, и заявил, что ситуация противоречит европейским ценностям. Он призвал Евросоюз пересмотреть кандидатский статус Боснии, полученный в 2022 году.