Раввин Ицхак Зильберштейн: Рамат-Гану грозит опасность со стороны Ирана из-за нарушения субботы

После падения иранской ракеты на жилой дом в Рамат-Гане сайт "Бехадрей-харедим" процитировал письмо раввина Ицхака Зильберштейна, опубликованное в октябре 2024 года. В послании, написанном перед праздником Симхат-Тора в рамках поддержки списка "Рамат-Ган бе-эмуна", один из ведущих законоучителей литовского направления ультраортодоксального иудаизма, выразил тревогу в связи с расширением объемов нарушения субботы в общественном пространстве города.

Раввин связывал духовное состояние города с возможной угрозой со стороны врагов Израиля, подчеркивая опасность со стороны Ирана, который, по его словам, "готовит ядерное оружие не для музея, а для применения". "Когда запускается общественный транспорт по субботам, и магазины открываются вопреки духу святости этого дня, – кто даст гарантию, что мы будем под защитой Небес?" – отмечал раввин Зильберштейн. Он процитировал Танах, подчеркивая важность соблюдения субботы как средства обеспечения духовной и физической безопасности.

Письмо раввина завершается словами: "Суббота охраняет нас от всякого вреда и беды, когда мы действительно ее соблюдаем. Именно поэтому принято говорить "Шаббат шалом" – потому что суббота приносит мир и спасает от войны, если ее хранить и уважать должным образом".