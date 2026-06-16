Разработан пульт для кондиционеров, который переводит их в субботний режим

Научно-технологический институт по вопросам Галахи по заказу компании "Электра" представил пульт дистанционного управления, который переводит практически любой кондиционер в субботний режим. В отличие от обычных таймеров, которые дают возможность заранее установить время включения и выключения, данное устройство полностью нейтрализует влияние человека на работу цифровых термостатов и датчиков.

Согласно Галахе, в субботу запрещено совершать действия, которые прямо или косвенно приводят к включению или изменению режима работы электрических приборов. В случае с кондиционером, любое изменение температуры в помещении из-за открытия дверей и окон или из-за тепла, выделяемого телами присутствующих людей, фиксируется датчиками. Это заставляет компрессор регулировать интенсивность работы.

Благодаря пульту открытие дверей, окон или просто нахождение людей в комнате не будут влиять на работу компрессора, что позволит использовать кондиционер в Шаббат без каких-либо компромиссов. Разработчики также позаботились о том, чтобы внедрение субботнего режима практически не влияло на энергоэффективность кондиционера и оставалось максимально комфортным для повседневного использования.

После года интенсивных разработок и испытаний новый пульт получил сертификат кошерности "Мехадрин". Торжественная презентация устройства состоялась при участии генерального директора "Электра" Таля Бейт а-Лахми и главы института, раввина Авраама-Моше Гальперина. Новинка уже поступила в специализированные магазины.