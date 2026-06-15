Хотите преподавать в любой стране? Станьте магистром педагогики онлайн

Эмиграция или репатриация часто ставят специалистов перед сложным выбором: согласиться на неквалифицированный труд или потратить годы и огромные деньги на переобучение в местном вузе. Особенно остро этот вопрос стоит в сфере образования. Во многих странах мира, включая Израиль и государства Европы, для получения престижных должностей, высокой тарифной сетки и права преподавать в государственных школах необходима вторая академическая степень (магистратура).

Международный гуманитарно-педагогический институт "Бейт-Хана" предлагает умное решение для тех, кто хочет совершить карьерный прорыв. Программа магистратуры по направлению "Начальное образование" позволяет дистанционно и на русском языке получить глубокие академические знания и диплом, который официально признается за рубежом. Вы можете учиться по гибкому графику из любой точки мира, не отрываясь от интеграции в новой стране, работы или заботы о семье.

Магистратура в "Бейт-Хане" – ваши стратегические выгоды за рубежом

МГПИ "Бейт-Хана" открывает набор на дистанционные магистерские программы, которые дают реальные преимущества на международном рынке труда:

Официальный статус диплома: Степень магистра института имеет полную государственную аккредитацию. В Израиле она официально верифицируется Министерством просвещения (Минпрос) как вторая степень (тоар шени), предоставляя выпускникам право на получение лицензии учителя (теудат ораа).

Степень магистра института имеет полную государственную аккредитацию. В Израиле она официально верифицируется Министерством просвещения (Минпрос) как вторая степень (тоар шени), предоставляя выпускникам право на получение лицензии учителя (теудат ораа). Мировые стандарты обучения: Программы разработаны совместно с ведущим государственным Академическим педагогическим колледжем "Орот Исраэль" (Израиль), что гарантирует высокое качество образования и изучение передовых международных методик.

Программы разработаны совместно с ведущим государственным Академическим педагогическим колледжем "Орот Исраэль" (Израиль), что гарантирует высокое качество образования и изучение передовых международных методик. Учеба без языкового барьера: Сложные научно-педагогические дисциплины вы осваиваете на русском языке, параллельно изучая профессиональную лексику на иврите.

Сложные научно-педагогические дисциплины вы осваиваете на русском языке, параллельно изучая профессиональную лексику на иврите. Колоссальная экономия: Стоимость обучения в магистратуре "Бейт-Ханы" в 3-4 раза ниже, чем в израильских, американских или европейских университетах. Вы инвестируете исключительно в свое образование, избегая студенческих долгов.

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История успеха Авраама Пикельного

Окончив сначала бакалавриат по специальности "Учитель младших классов" и успешно поработав преподавателем иврите в Сохнуте, Авраам в 2020 году поступил в магистратуру "Бейт-Ханы", которую успешно окончил в конце 2021 года.

После переезда в Израиль Аврааму сначала пришлось работать на кондитерской фабрике, но магистерский диплом полностью изменил его жизнь. Ему предложили пройти собеседование на должность преподавателя ульпана в школьном летнем лагере. В Израиле для преподавания в школах и работы на продленках строго необходимо подтверждение квалификации от Минпроса. Документы Авраама без проблем прошли верификацию: диплом магистра был признан с автоматической выдачей лицензии учителя.

Благодаря сильной академической базе Авраам блестяще проявил себя в летнем лагере, и администрация школы сразу продлила с ним контракт. Сегодня он работает штатным учителем младших классов в этой же школе, успешно совмещая преподавание в школьном ульпане для новых репатриантов и ведение базовых общеобразовательных предметов.

В рамках информационного спонсорства