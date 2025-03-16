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Раввин Хагай Лондин: к 2048 году Израиль станет религиозным государством

время публикации: 16 марта 2025 г., 10:22 | последнее обновление: 16 марта 2025 г., 10:22
Раввин Хагай Лондин: к 2048 году Израиль станет религиозным государством
Chaim Goldberg/Flash90

Израиль движется к тому, чтобы стать традиционно-национальным государством, и этот процесс уже невозможно остановить, утверждает глава ешивы-эсдер Сдерота раввин Хагай Лондин в своей колонке на сайте "Мида". Он указывает, что после событий 7 октября 2023 года произошел значительный сдвиг в обществе: молитвы перед боем стали привычным явлением среди солдат, а спрос на тфилин в светских школах резко вырос. Многие освобожденные заложники рассказывали, что вера помогла им выжить в плену. Например, Агам Бергер старалась соблюдать шаббат и посты, а Эли Шараби читал "Шма Исраэль".

Лондин считает, что эти изменения – не временное явление, а отражение глубокой трансформации израильского общества. По его мнению, демографические тенденции и растущая популярность традиционных ценностей неизбежно приведут к тому, что в ближайшие десятилетия Израиль станет страной с религиозно-национальным укладом.

Он отмечает, что попытки элит остановить этот процесс обречены на провал. По его словам, светская часть общества – это "динозавры", которые пытаются бороться с неизбежными историческими переменами. "Мы уже не боимся и не собираемся извиняться", – заявляет Лондин, уверенный, что большинство израильтян поддерживают традиционные ценности.

По его мнению, в ближайшие годы старые элиты утратят свое влияние, и Израиль окончательно сформируется как традиционно-религиозное государство.

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