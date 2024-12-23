Раввин Хагай Лондин: почему я не участвую в митингах за возвращение похищенных

Глава ешиват-эсдер Сдерота раввин Хагай Лондин опубликовал колонку, в которой объяснил, почему он не участвует в митингах в поддержку освобождения похищенных. Лондин считает, что настоящая цель таких митингов – оказывать давление на правительство, чтобы оно заключило опасную сделку с террористами.

Раввин подчеркнул, что как и все, молится за возвращение похищенных, а также поддерживает своих сыновей и учеников, сражающихся в Газе. Будучи представителем национально-религиозного сектора, Лондин часто получает приглашения или требования присоединиться к акциям солидарности. На вопрос о цели таких мероприятий ему отвечают, что они нужны для привлечения внимания к похищенным, для демонстрации заботы со стороны национально-религиозного сообщества или просто потому, что "что-то нужно делать".

Лондин считает, что все и так хотят освобождения похищенных, а настоящая цель митингов – оказывать давление на правительство, чтобы оно заключило опасную сделку с террористами. Он подчеркивает, что национально-религиозный сектор, понесший немало потерь, не должен никому ничего доказывать. "Лучшее, что можно сделать, – это не давать ХАМАСу рычагов давления. Мы уже видели вред, который наносят митинги в поддержку сделок, на примере сделки Шалита", – пишет раввин.

По его мнению, представители религиозного сионизма делают всё возможное для спасения похищенных: "Лучшие наши люди сражаются в Газе, мы поддерживаем правительство в необходимости оказывать военное давление на ХАМАС и возвращать похищенных с позиции силы. Мы направляем всю энергию и средства на международные кампании против ХАМАСа (а те, кто этого ещё не понял, – именно ХАМАС, а не правительство Израиля, является злодеем в этой истории). И, конечно, мы обращаем молитвы к Небесам".