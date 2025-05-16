Время зажигания субботних свечей 16 мая 2025 года
Зажигание свечей и окончание субботы:
Иерусалим – 18:49, 20:11
Тель-Авив – 19:10, 20:13
Хайфа – 19:02, 20:15
Беэр-Шева – 19:10, 20:11
Эйлат – 18:56, 20:06
Субботние свечи зажигают за 18 минут до захода солнца (в Иерусалиме – за 40 минут).
После зажигания свечей прикрывают глаза ладонями и произносят благословение: "Барух Ата, Адонай Элоэйну мэлэх аолам, ашер кидшану бэмицвотав вэцивану лэадлик нэр шель шаббат". (Благословен Ты, Господь, Бог наш, Владыка мира, который освятил нас Своими заповедями и повелел нам зажигать субботнюю свечу).
На этой неделе в синагогах читают главу Торы "Эмор":
Глава "Эмор" начинается с законов, касающихся коэнов (священнослужителей), первосвященника и храмовой службы. Коэну запрещено оскверняться прикосновением к мертвым, за исключением случаев смерти ближайших родственников. Ему нельзя жениться на разведенной или женщине с неподобающим прошлым, а первосвященник может брать в жены только девственницу. Коэн с физическим изъяном не допускается к службе, так же как и увечное животное – к принесению в жертву.
Новорожденного теленка, ягненка или козленка нельзя приносить в жертву раньше, чем через семь дней после рождения. Также запрещено приносить в жертву животное и его детеныша в один день.
Во второй части главы перечислены святые собрания – праздники еврейского календаря: еженедельный Шаббат, Песах (с 14 по 21 Нисана), принесение Омера на второй день Песаха и отсчет 49 дней до Шавуота; день трубления в шофар (1 Тишрея); Йом-Кипур (10 Тишрея); праздник Суккот (с 15 Тишрея) с заповедью жить в шалашах и брать четыре вида растений, а также завершающий его Шмини-Ацерет (22 Тишрея).
Далее упоминается заповедь зажигания Меноры и размещения каждую неделю хлебов на золотом столе в Святилище. В завершение главы рассказывается об инциденте с богохульником и излагаются законы о наказаниях за убийство, увечье и материальный ущерб.