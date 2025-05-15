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Полиция Бельгии провела обыски у специалистов по обрезанию

время публикации: 15 мая 2025 г., 00:32 | последнее обновление: 14 мая 2025 г., 17:41
Полиция Бельгии провела обыски у специалистов по обрезанию
Chaim Goldberg/Flash90

В среду утром бельгийская полиция провела серию обысков в домах нескольких моэлей (специалистов по обрезанию) в Антверпене. В ходе рейда были изъяты хирургические инструменты, используемые при проведении обряда.

По данным прокуратуры Антверпена, операция была проведена на основании жалобы, поданной еще в 2023 году местным раввином Моше-Арье Фридманом. Он обвинил шестерых моэлей в использовании традиционного метода "мецица ба-пе" (отсасывание крови ртом из раны после обрезания), который, по его мнению, может представлять опасность для младенцев из-за риска заражения.

Один из моэлей, раввин Аарон Экштейн, заявил, что полиция ворвалась в его дом около 5 утра, провела обыск и конфисковала инструменты. "Они не предъявили четких обвинений, просто забрали набор для инструментов для обрезания", – рассказал он. При этом официального запрета на проведение обряда ему не вынесли, и он намерен продолжать работу.

Глава Европейского еврейского объединения (EJA) Менахем Марголин осудил действия полиции, назвав их "очередным шагом к ограничению религиозных свобод евреев Бельгии". "После запрета ритуального забоя скота теперь власти преследуют моэлей. Это тревожный сигнал для всей еврейской общины Европы", – заявил он.

Метод "мецица ба-пе" практикуется некоторыми ультраортодоксальными общинами, но многие современные моэли заменяют его использованием стерильной трубки. Врачи и регуляторы в разных странах спорят о допустимости этой процедуры: в США и Израиле были зафиксированы случаи заражения младенцев герпесом из-за контакта со слюной моэля.

В Антверпене проживает около 18 тысяч евреев, преимущественно ультраортодксов. Местная община уже сталкивалась с ограничениями: в 2021 году Бельгия одной из первых в ЕС запретила убой животных без предварительного оглушения, что сделало невозможным производство кошерного мяса.

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