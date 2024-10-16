Суккот: время зажигания свечей 16 октября 2024 года

Время зажигания свечей и окончания праздника:

Иерусалим – 17:25, 18:42

Тель-Авив – 17:25, 18:42

Хайфа – 17:33, 18:42

Беэр-Шева – 17:48, 18:44

Эйлат – 17:38, 18:43

Перед зажиганием свечей произносят благословения:

1. "Бару́х Ата́, Адона́й Элоэ́йну мэ́лэх аола́м, аше́р кидша́ну бэмицвота́в вэцива́ну лэадли́к нэр шель йом тов" (Благословен Ты, Господь, Бог наш, Владыка мира, который освятил нас Своими заповедями и повелел нам зажигать свечу праздника).

2. "Бару́х Ата́, Адона́й Элоэ́йну мэ́лэх аола́м, шеэхея́ну векиема́ну веигия́ну лазма́н азэ́" (Благословен Ты, Господь, Бог наш, Царь мира, даровавший нам жизнь, поддерживавший нас и позволивший нам дожить до этого времени).

Во время праздника Суккот Тора обязывает евреев жить в шалашах (ивр. сукка). Суть сукки в том, чтобы, как сказано в Притчах царя Соломона, "во всех путях твоих познавай Его". Все действия еврея, будь то молитва, изучение Торы или самые обычные повседневные дела, связаны с Всевышним. Даже сон или прием пищи в сукке – исполнение заповеди.

Один из главных законов Суккот – заповедь "четырех растений". Во время молитв поднимают лулав – нераскрывшуюся ветвь финиковой пальмы, этрог – цитрон, адассим – веточки душистой мирты, и аравот – ветви ивы, произнося над ними специальное благословение. Эти растения символизируют разные аспекты человеческой сущности: вкус и запах. Вкус символизирует внутренние достоинства, связанные с изучением Торы, а запах – добрые дела и соблюдение заповедей.

Как этрог сочетает вкус и аромат, так и среди еврейского народа есть те, кто глубоко изучает Тору и соблюдает заповеди. Как финики имеют вкус, но не аромат, так и среди евреев есть те, кто изучает Тору, но не совершает добрых дел. Мирт, обладая только ароматом, символизирует людей, которые совершают добрые дела, но не занимаются изучением Торы. Как ива лишена и вкуса, и запаха, так и среди евреев есть те, кто не изучает Тору и не исполняет добрых дел. Таким образом, суть этой заповеди – объединение всех евреев, несмотря на различия.