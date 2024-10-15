Раввин Авнер Порат ответил на вопрос, касающийся супружеских отношений и сна в сукке

На сайте "Кипа" был получен вопрос на деликатную тему, заданный женой резервиста, который вернулся с северной границы. Суккот – период, когда супруга будет ритуально чистой после месячных, муж хочет спать в сукке. Раввин Авнер Порат: идеальный выход – спать в сукке вместе, соблюдая законы скромности.

Супружеская близость после того, как женщина омывается в микве, является галахической обязанностью мужа. Параллельно закон предписывает максимально продолжительное ежедневное пребывание в сукке, включая еду и сон. Раввин Порат отметил, что оба желания крайне важны и предложил два варианта реализации запросов жены и мужа.

По его мнению, лучше всего – спать вместе в сукке, соблюдая законы скромности. Если такой возможности нет, или это некомфортно, интимными отношениями можно заняться дома, после чего, согласно Галахе, мужу разрешается остаться ночевать до утра. Если, несмотря на это, он хочет перейти в сукку после исполнения заповеди о близости, он может это сделать при условии, что жена не возражает.

Раввин подытожил: "То же самое относится и к следующим ночам праздника: важно уделить время и для отношений, и для исполнения заповеди Суккот. Радуйтесь этому вместе. Стоит очень радоваться той великой заслуге, которую вы получаете от заповеди военной службы, от заповеди Суккот и от радости ваших супружеских отношений. С праздником!"