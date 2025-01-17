Время зажигания субботних свечей 17 января 2025 года

Субботние свечи зажигают за 18 минут до захода солнца (в Иерусалиме – за 40 минут).

После зажигания свечей прикрывают глаза ладонями и произносят благословение: "Барух Ата, Адонай Элоэйну мэлэх аолам, ашер кидшану бэмицвотав вэцивану лэадлик нэр шель шаббат". (Благословен Ты, Господь, Бог наш, Владыка мира, который освятил нас Своими заповедями и повелел нам зажигать субботнюю свечу).

В эту субботу в синагогах читают главу Торы "Шмот":

После того как народ Израиля значительно увеличился в Египте, фараон, испугавшись их численности, делает евреев рабами и приказывает еврейским повитухам, Шифре и Пуа, убивать всех новорожденных мальчиков. Однако повитухи ослушались, и тогда фараон велит своим людям бросать младенцев-мальчиков в Нил.

Йохевед, дочь Леви, и её муж Амрам скрывают своего новорождённого сына, затем кладут его в смолёную корзину и оставляют среди тростника у берега Нила. Дочь фараона находит младенца во время купания в реке, усыновляет его и называет Моше.

Повзрослевший Моше, выйдя из дворца, видит страдания своих соплеменников. Увидев, как египтянин бьёт еврея, он убивает египтянина. На следующий день, когда Моше пытается примирить двух ссорящихся евреев, они упрекают его в убийстве. Опасаясь наказания фараона, Моше бежит в Мидьян, где помогает дочерям Итро, женится на одной из них, Ципоре, и становится пастухом стад своего тестя.

У горы Синай Бог является Моше в пламени горящего терновника и велит ему явиться к фараону с требованием: "Отпусти народ Мой, чтобы они служили Мне!" Бог также поручает Аарону, брату Моше, быть его оратором. Вернувшись в Египет, Моше и Аарон собирают старейшин народа Израиля, чтобы объявить им о скором освобождении. Народ верит Моше, но фараон отказывается отпустить евреев и даже увеличивает их страдания.

Моше с горечью взывает к Богу: "Зачем Ты причинил зло этому народу?!" Но Бог обещает, что избавление близко.