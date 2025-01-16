Раввин Моше Харари составил молитву о предотвращении сделки с ХАМАСом

Принадлежащий к религиозно-сионистскому течению раввин и законоучитель Моше Харари написал молитву с целью предотвратить заключение сделки с ХАМАСом. Автор молитвы считает соглашение "сделкой с дьяволом" и "осквернением Имени Всевышнего".

"Молитва о предотвращении осквернения Имени Бога в соглашении с ХАМАСом: Да будет воля Твоя, Господи, Боже наш и Бог отцов наших, помилуй сыновей Твоих, сыновей Авраама, Ицхака и Яакова, и не оставь нас в разгар нашей борьбы с врагами Твоими и ненавистниками Твоими", – написал раввин, обратившись к Богу с просьбой дать лидерам Израиля мужество, силу и решимость продолжать войну.

Раввин Харари выразил желание, чтобы борьба продолжалась до полного уничтожения ХАМАСа: "Сделай так, чтобы война продолжалась с полной силой и мы окончательно победили всех Твоих врагов. Пусть не будет никакого соглашения с нашими врагами – террористами из организации ХАМАС. Господи, сделай так, чтобы такого соглашения не было, дабы не было осквернено Твое имя!"

Молитва заканчивается пожеланием, чтобы солдаты Армии обороны Израиля захватили весь сектор Газы, а похищенные пленники вернулись к своим семьям живыми и невредимыми. "Сделай ради Себя, если не ради нас. Сделай ради Себя и спаси нас", – заключил раввин.