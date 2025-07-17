Раввинат отменил завещание, в котором женщина просила кремировать ее после смерти

В августе 2023 года 30-летняя женщина пришла к нотариусу и попросила его заверить ее подпись на составленном ею заранее завещании: помимо распоряжений о разделе имущества, в завещание было внесено указание не вскрывать ее тело после смерти и кремировать его, после чего передать прах ее брату.

Указание подчеркивало, что эти пожелания необходимо выполнить в случае ее смерти в Швейцарии, кремировав ее тело как можно скорее. "Прах должен храниться в Швейцарии до получения, и я прошу, чтобы мой брат лично забрал прах из Швейцарии в течение 30 дней после моей смерти", – указала женщина в завещании.

Как сообщает "Глобс", несколько дней спустя женщина покончила с собой в гостинице в Швейцарии, и израильское консульство запросило в суде распоряжения о том, как действовать с ее телом с учетом завещания покойной.

Члены семьи женщины возражали против ее желания о кремации, поэтому они обратились в раввинский суд. Защищать волю женщины пришлось представителям государства: представители юридического советника правительства утверждали, что задача государства – обеспечить исполнение воли покойного, даже если члены семьи выступают против.

Раввинат встал на сторону родственников женщины и запретил ее кремировать.