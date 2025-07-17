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Еврейские лидеры призывают ЕС осудить Бельгию за обыски у моэлей

время публикации: 17 июля 2025 г., 00:01 | последнее обновление: 16 июля 2025 г., 19:05
Еврейские лидеры призывают ЕС осудить Бельгию за обыски у моэлей
Chaim Goldberg/Flash90

Более 60 раввинов и представителей еврейских общин Европы обратились к председателю Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен с призывом осудить действия бельгийских властей, которые 14 мая провели обыски в домах нескольких моэлей (специалистов по обрезанию).

Как говорится в письме, подписанном Европейской еврейской ассоциацией, обыски стали поводом для тревоги среди евреев по всей Европе и нарушили основополагающее право ЕС на свободу вероисповедания. В письме к Еврокомиссии также подчеркивается, что обрезание – это не просто религиозный обряд, а важнейшая часть еврейской идентичности, практикуемая веками. К письму прилагается также открытое заявление 19 европейских врачей, поддерживающих обрезание как медицински оправданную практику.

По данным СМИ, в мае бельгийская полиция изъяла медицинское оборудование как минимум у одного моэля в Антверпене. Обыски проводились на основании жалобы другого раввина – Моше-Арье Фридмана. Он утверждал, что шестеро моэлей подвергли младенцев риску, применяя традицию мецица бе-пе (отсасывание крови ртом после обрезания). Однако один из моэлей, раввин Аарон Экштейн, заявил, что не использует этот метод.

Ранее Бельгия запретила кошерный и халяльный забой животных на своей территории.

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// https://www.newsru.co.il/ // Традиции // 15 мая 2025

Полиция Бельгии провела обыски у специалистов по обрезанию