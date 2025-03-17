Еврейские солдаты ВСУ отметили Пурим в Киеве

Солдаты Вооруженных сил Украины прибыли с линии фронта, чтобы отметить Пурим вместе с еврейской общиной Киева под руководством главного раввина города Йонатана Марковича. В Большой синагоге "Бейт-Менахем" собрались сотни членов общины на чтение Свитка Эстер. Среди гостей праздника были начальник военной разведки Украины Кирилл Буданов, посол Израиля в Украине Михаил Бродский, почетный консул Израиля, а также высокопоставленные представители украинского правительства и армии.

"Я приехал с восточного фронта, проделав путь почти в 12 часов, чтобы быть здесь сегодня", – рассказал капитан Игорь в интервью 14-му каналу ИТВ. "Возможность отметить Пурим с еврейской общиной – это луч света в непростые времена. Это напоминает мне, за что мы сражаемся – за свободу, за право жить своей жизнью и соблюдать традиции".

Помимо центральных мероприятий, раввин Маркович, также являющийся главным капелланом тюремной службы Украины, провел чтение Свитка Эстер в местах заключения и организовал доставку праздничных подарков еврейским заключенным по всей стране.

Подводя итоги праздника, главный раввин Киева Йонатан Маркович отметил: "В эти дни переговоров о прекращении огня присутствие солдат, вернувшихся с фронта, символизирует стойкость еврейского народа. Пурим учит нас, что даже в самые тяжелые времена важно сохранять веру и надежду. Сегодня, как никогда, актуальны слова из Свитка Эстер: "[Мордехай] не преклонится и не поклонится". Мы продолжаем наши традиции, укрепляясь в вере".