Движение Хабад открыло программу подготовки хасидов к службе в ЦАХАЛе

Под эгидой ассоциации "Нецах Йегуда", стоящей за одноименным ультраортодоксальным батальоном, в следующем учебном году начнет работу новая предармейская программа ("мехина") для хасидов Хабада. По словам организаторов, идея создания программы получила косвенное одобрение покойного Любавичского Ребе через обращение к сборнику его писем "Игрот-кодеш".

Программа будет действовать в поселке Бат-Хадар рядом с Ашкелоном и предназначена для юношей из среды Хабада, желающих совмещать углублённое изучение Торы и хасидского учения с подготовкой к службе в армии.

Следуя принятым в Хабаде традициям, перед открытием организаторы обратились за духовной поддержкой к покойному Любавичскому Ребе, вложив свой запрос в том сборника писем "Игрот-кодеш". Им открылось письмо от 1986 года, в котором Ребе отмечает: "Я прочел ваше послание, в котором вы описываете новую учебную инициативу и ваши усилия внедрить ее среди учеников. Видно, что эти юноши ведут осознанную жизнь и достойное поведение – и это может стать примером для других".

Главой программы стал раввин Нехорай Битон, один из эмиссаров Хабада в Ашкелоне. Битон подчеркнул: "Эта инициатива – важный ответ на запросы молодежи Хабада, стремящейся сочетать хасидизм с активным участием в судьбе народа Израиля. Мы учим наших учеников быть солдатами Ребе – как в духовной, так и в материальной плоскости".

Метод получения ответов через "Игрот-кодеш" получил популярность после смерти Любавичского Ребе Менахема-Мендла Шнеерсона в 1994 году. Хасиды пишут личные письма Ребе и вкладывают его наугад между страниц одного из десятков томов с письмами покойного лидера Хабада. Затем они открывают книгу, чтобы прочесть напечатанные на соответствующих страница письма, выискивая в них отклики или советы.