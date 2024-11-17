Американские кошерные бренды наладили производство клецок из мацы

Американские компании, специализирующиеся на выпуске кошерной пищи, наладили производство клецок из мацы в формате "просто добавь воды". Новинки нашли свою аудиторию: от приболевших еврейских студентов в общежитиях до людей, которые находятся в местах, не позволяющих тратить время на приготовление пищи, включая военные корабли.

Сара Натан, создательница бренда Nooish, разработала вегетарианский кошерный суп с мацовыми клецками, отличающийся "чистыми" ингредиентами: без глутамата натрия, с уменьшенным количеством соли и использованием премиальных специй. Известный бренд Manischewitz, начавший свою деятельность в 1888 году, теперь предлагает замороженные клецки, готовые к добавлению в любой суп. А ресторан Shalom Japan из Бруклина рассылает по почте набор для приготовления мацового рамена, включающий клецки, лапшу, соус и приправы.

Мнения кулинарных экспертов о новых продуктах разделились. Джоан Натан, авторитет в мире еврейской кухни, уверена, что приготовление клецок с нуля не требует много времени и всегда дает лучший результат. В то же время Адина Сассман, автор кулинарных книг, признает, что готовые продукты могут стать спасением для занятых людей: "Не у всех есть хороший рецепт мацовых клецок или возможность их приготовить. Сейчас быть евреем непросто. Даже немного еврейского уюта, который можно получить, просто добавив горячую воду к смеси для клецок, – это замечательно. Я полностью за".