Время зажигания субботних свечей 18 апреля 2025 года

Зажигание свечей и окончание субботы:

Иерусалим – 18:30, 19:49

Тель-Авив – 18:50, 19:51

Хайфа – 18:42, 19:51

Беэр-Шева – 18:51, 19:49

Эйлат – 18:38, 19:46

Субботние свечи зажигают за 18 минут до захода солнца (в Иерусалиме – за 40 минут).

После зажигания свечей прикрывают глаза ладонями и произносят благословение: "Барух Ата, Адонай Элоэйну мэлэх аолам, ашер кидшану бэмицвотав вэцивану лэадлик нэр шель шаббат". (Благословен Ты, Господь, Бог наш, Владыка мира, который освятил нас Своими заповедями и повелел нам зажигать субботнюю свечу).

На седьмой день Песаха, согласно мудрецам Талмуда, произошло рассечение Красного моря. 15 нисана сыны Израиля вышли из Египта, где были порабощены. Фараон согласился отпустить их только после того, как Бог поразил Египет десятью казнями, и дал разрешение уйти на три дня. Однако через три дня, поняв, что израильтяне не собираются возвращаться, фараон с армией начал за ними погоню.

20 нисана фараон настиг их и загнал в угол: перед ними было лишь море. По велению Бога Моше поднял свой посох – и море расступилось. Евреи прошли по суше, египтяне попытались последовать за ними, но вода вернулась и накрыла их. Чудо рассечения моря, по мидрашу, произошло ранним утром седьмого дня Песаха.