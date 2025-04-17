У раввина Цви Когана, убитого террористами в ОАЭ, родилась дочь

Вдова посланника ХАБАДа в Объединенных Арабских Эмиратах раввина Цви Когана Ривки Коган в среду ночью родила дочь. Девочка родилась через полгода после того, как трое граждан Узбекистана похитили раввина Цви Когана в Дубае и убили своего пленника при попытке вывезти его в Оман. О рождении дочери Цви Когана сообщила община ХАБАД.

Ривки Коган – племянница посланников ХАБАДа в Мумбаи Габи и Ривки Гольцберг, которые были убиты террористами во время серии терактов в Мумбаи в 2008 году.

Напомним, выходец из Молдовы Цви Коган, гражданин Израиля, четыре года прожил в ОАЭ. 21 ноября 2024 года он был похищен террористами. Его жена Ривки обратилась в "Хабад", движение связалось с властями ОАЭ. В это время похитители везли Когана в сторону границы с Оманом, но что-то пошло не так, и они убили его недалеко от границы.

Тело раввина Цви Когана было обнаружено властями ОАЭ через несколько дней. Вскоре были арестованы трое граждан Узбекистана: они покинули Эмираты и пытались скрыться в Турции, но были задержаны на территории Турции и экстрадированы в ОАЭ.

В конце марта 2025 года все трое преступников, признанных виновными в убийстве посланника ХАБАДа раввина Цви Когана, были приговорены к высшей мере наказания.