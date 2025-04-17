x
17 апреля 2025
|
последняя новость: 14:49
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
17 апреля 2025
|
17 апреля 2025
|
последняя новость: 14:49
17 апреля 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Традиции

У раввина Цви Когана, убитого террористами в ОАЭ, родилась дочь

Погибшие
время публикации: 17 апреля 2025 г., 14:22 | последнее обновление: 17 апреля 2025 г., 14:22
У раввина Цви Когана, убитого террористами в ОАЭ, родилась дочь
Hadas Parush/Flash90

Вдова посланника ХАБАДа в Объединенных Арабских Эмиратах раввина Цви Когана Ривки Коган в среду ночью родила дочь. Девочка родилась через полгода после того, как трое граждан Узбекистана похитили раввина Цви Когана в Дубае и убили своего пленника при попытке вывезти его в Оман. О рождении дочери Цви Когана сообщила община ХАБАД.

Ривки Коган – племянница посланников ХАБАДа в Мумбаи Габи и Ривки Гольцберг, которые были убиты террористами во время серии терактов в Мумбаи в 2008 году.

Напомним, выходец из Молдовы Цви Коган, гражданин Израиля, четыре года прожил в ОАЭ. 21 ноября 2024 года он был похищен террористами. Его жена Ривки обратилась в "Хабад", движение связалось с властями ОАЭ. В это время похитители везли Когана в сторону границы с Оманом, но что-то пошло не так, и они убили его недалеко от границы.

Тело раввина Цви Когана было обнаружено властями ОАЭ через несколько дней. Вскоре были арестованы трое граждан Узбекистана: они покинули Эмираты и пытались скрыться в Турции, но были задержаны на территории Турции и экстрадированы в ОАЭ.

В конце марта 2025 года все трое преступников, признанных виновными в убийстве посланника ХАБАДа раввина Цви Когана, были приговорены к высшей мере наказания.

Традиции
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 30 марта 2025

В ОАЭ вынесен смертный приговор убийцам раввина Цви Когана
// https://www.newsru.co.il/ // Пресса // 01 декабря 2024

WSJ: Похитители пытались вывезти раввина Когана в Оман, он был убит около границы
// https://www.newsru.co.il/ // Фото // 26 ноября 2024

Раввин Цви Коган, убитый в ОАЭ, похоронен в Иерусалиме. Фоторепортаж
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 24 ноября 2024

Официально подтверждено: в ОАЭ найдено тело убитого раввина Цви Когана