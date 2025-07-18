Время зажигания субботних свечей 18 июля 2025 года

Зажигание свечей и окончание субботы:

Иерусалим – 19:09, 20:26

Тель-Авив – 19:25, 20:29

Хайфа – 19:20, 20:30

Беэр-Шева – 19:17, 20:26

Эйлат – 19:12, 20:21

На этой неделе в синагогах читают главу Торы "Пинхас":

В награду за то, что Пинхас, внук Аарона, возревновал за честь Всевышнего и убил Зимри, главу колена Шимона, и мидьянскую принцессу Косби, Бог дарует ему "союз мира" и назначает его на священническое служение.

После нового подсчета становится известно, что численность еврейского народа составляет 601 730 мужчин в возрасте от 20 до 60 лет. Моше получает указание, каким образом следует разделить Землю Израиля по жребию между коленами и родами.

Пять дочерей Цлофхада обращаются к Моше с просьбой получить наследство отца, умершего без сыновей. Бог принимает их прошение и передает Моше законы о наследовании, включая право женщин на получение удела при отсутствии мужских наследников.

Бог велит Моше назначить Йеошуа бин-Нуна своим преемником, чтобы именно он ввёл народ Израиля в Святую Землю.

Глава завершается описанием порядка ежедневных и праздничных жертвоприношений, включая жертвы в Шаббат, новомесячья и основные праздники – Песах, Шавуот, Рош а-Шана, Йом-Кипур, Суккот и Шмини-Ацерет.