В ходе оперативной деятельности в Газе раввин наехал на взрывное устройство и чудом уцелел

В ходе оперативной деятельности в секторе Газа, раввин Авраам Зарбив, судья религиозного суда в Тель-Авиве, наехал на взрывное устройство и чудом остался в живых. Инцидент произошел во время боевых действий: бульдозер D9, которым управлял раввин Зарбив, расчищал путь для танка, шедшего позади. Спустя несколько секунд под машиной прогремел мощный взрыв.

"Благословен Избавляющий и Спасающий. Я наехал на фугас – и меня отбросило. Также отлетели две плиты с гусениц", – рассказал раввин. – "Несмотря на силу взрыва, у меня только несколько ушибов. Вокруг всё черное… Благословенно Имя Его. Спасибо Тебе, Владыка мира, за всё добро. Мы не останавливаемся – до победы, до заселения [Газы]!"

Ранее в ходе лекции раввин Авраам Зарбив рассказал о новой методике разрушения зданий, использующихся террористами. Обычно работа бульдозера выполняется без учета динамики конструкции, что неэффективно и ставит под угрозу жизни солдат. Во время кратковременного отпуска, раскачивая внучку на качелях, Зарбив осознал: если дождаться пика во время раскачивания и приложить усилие в нужный момент, эффект будет значительно выше. Он предположил, что аналогичный принцип сработает и при сносе зданий, где важны не только сила, но и момент ее применения. Вернувшись в зону боевых действий, раввин Зарбив применил новую методику на практике. Это позволило разрушать здания более эффективно и с меньшим риском для солдат