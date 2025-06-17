Главный раввин Израиля постановил, что нельзя совершать "эвакуационные" авиарейсы по субботам

Главный раввин Израиля Давид Йосеф выпустил религиозное постановление, запрещающее по субботам осуществлять "эвакуационные" авиарейсы.

По информации "Гаарец", раввин Давид Йосеф сообщил о своем решении министру транспорта Мири Регев и представителям авиакомпании "Эль-Аль".

Свое решение главный раввин объяснил тем, что в данном случае речь не идет о спасении человеческих жизней и ситуация не подпадает под принцип "пикуах нефеш".