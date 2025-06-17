Главный раввин Израиля постановил, что нельзя совершать "эвакуационные" авиарейсы по субботам
время публикации: 17 июня 2025 г., 23:37 | последнее обновление: 17 июня 2025 г., 23:52
Главный раввин Израиля Давид Йосеф выпустил религиозное постановление, запрещающее по субботам осуществлять "эвакуационные" авиарейсы.
По информации "Гаарец", раввин Давид Йосеф сообщил о своем решении министру транспорта Мири Регев и представителям авиакомпании "Эль-Аль".
Свое решение главный раввин объяснил тем, что в данном случае речь не идет о спасении человеческих жизней и ситуация не подпадает под принцип "пикуах нефеш".
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