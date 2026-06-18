Гендиректор банка "Меркантиль": сформировался ультраортодоксальный средний класс

На конференции "Финансовое будущее" издания "Калькалист" и компании "Мигдаль" гендиректор банка "Меркантиль" Барак Нарди заявил, что в Израиле сформировался новый ультраортодоксальный средний класс, который за последнее десятилетие удвоился. Он привел ряд показателей: около 80% женщин в этом секторе работают, 75% домохозяйств владеют недвижимостью, а доля семей с инвестиционным жильем за два десятилетия утроилась – сегодня каждая десятая семья имеет более одного объекта. Менее чем за 7 лет потребление этих домохозяйств выросло темпами в 1,5 раза выше среднего по стране, что видно, в частности, по высокому спросу на рестораны со строгим кашрутом.

Нарди подчеркнул, что основой изменений стала "женская революция": если в 2002 году работали около 50% ультраортодоксальных женщин, то сейчас – более 80%. Значительно увеличилось и участие в высшем образовании: сегодня в вузах учатся почти 19 тысяч студентов из ультраортодоксального сектора – в четыре раза больше, чем в 2010 году, и почти 70% из них составляют женщины.

Уровень цифровизации резко вырос – если чуть более десяти лет назад интернетом пользовались менее 30% ультраортодоксов, то сегодня их почти 70%. В качестве примера Барак Нарди привел платформу для заказа товаров "Мишнат-Йосеф", оборот которой достигает около 500 млн шекелей в год без единого физического филиала. По мнению Нарди, молодое поколение стремится интегрировать современные инструменты, не отказываясь от традиций, и компании, способные понять этот сегмент, смогут воспользоваться одним из самых значительных источников роста израильской экономики.