В Кнессете обсудили законопроект о гендерном разделении на продвинутых академических степенях

Комитет Кнессета по образованию, культуре и спорту обсудил поправки к законопроекту о правах студентов, который позволит вузам открывать программы магистратуры и докторантуры с гендерным разделением. Инициатор проекта, депутат Лимор Сон Хар-Мелех, и ее сторонники, включая главу движения "Шоврот шивьон" Нааму Зарвив, подчеркнули, что реформа сделает высшее образование более доступным для ультраортодоксальной общины.

В свою очередь, представители оппозиции и женских общественных организаций выразили протест, заявив, что закон ущемляет принципы равноправия, углубляет автономию ультраортодоксального сектора вместо его интеграции и способствует нежелательному расширению гендерной сегрегации в общественном пространстве.

В ходе заседания оппозиция вынесла на голосование 1 181 возражение к законопроекту, из которых комиссия успела рассмотреть лишь 282. Напряженность усилилась после предложения председателя комитета Йосефа Тайеба расширить действие закона, позволив специализированным гендерно-сегрегированным заведениям вводить разделение не только в учебных классах, но и в других зонах кампуса.

Против этого шага выступили юридический советник комитета Тами Села и представитель министерства юстиции Лирон Банит-Сасон. Представители Совета по высшему образованию, со своей стороны, потребовали сохранить за ними исключительное право определять критерии для раздельных кампусов и контролировать реализацию закона.