x
17 июня 2026
|
последняя новость: 08:36
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
17 июня 2026
|
17 июня 2026
|
последняя новость: 08:36
17 июня 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Традиции

В Кнессете обсудили законопроект о гендерном разделении на продвинутых академических степенях

время публикации: 17 июня 2026 г., 07:41 | последнее обновление: 16 июня 2026 г., 18:20
В Кнессете обсудили законопроект о гендерном разделении на продвинутых академических степенях
Chaim Goldberg/Flash90

Комитет Кнессета по образованию, культуре и спорту обсудил поправки к законопроекту о правах студентов, который позволит вузам открывать программы магистратуры и докторантуры с гендерным разделением. Инициатор проекта, депутат Лимор Сон Хар-Мелех, и ее сторонники, включая главу движения "Шоврот шивьон" Нааму Зарвив, подчеркнули, что реформа сделает высшее образование более доступным для ультраортодоксальной общины.

В свою очередь, представители оппозиции и женских общественных организаций выразили протест, заявив, что закон ущемляет принципы равноправия, углубляет автономию ультраортодоксального сектора вместо его интеграции и способствует нежелательному расширению гендерной сегрегации в общественном пространстве.

В ходе заседания оппозиция вынесла на голосование 1 181 возражение к законопроекту, из которых комиссия успела рассмотреть лишь 282. Напряженность усилилась после предложения председателя комитета Йосефа Тайеба расширить действие закона, позволив специализированным гендерно-сегрегированным заведениям вводить разделение не только в учебных классах, но и в других зонах кампуса.

Против этого шага выступили юридический советник комитета Тами Села и представитель министерства юстиции Лирон Банит-Сасон. Представители Совета по высшему образованию, со своей стороны, потребовали сохранить за ними исключительное право определять критерии для раздельных кампусов и контролировать реализацию закона.

Традиции
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Традиции // 20 мая 2024

Религиозные старшеклассники пожаловались на видеоролик, продемонстрированный в ходе экзамена