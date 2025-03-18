Раввин Дов Ландо: только изучение Торы защищает еврейский народ

Лидер литовского направления ультраортодоксального иудаизма раввин Дов Ландо выступил перед учениками йешивы "Гейхаль-Йеуда" с речью о значимости изучения Торы. Он подчеркнул, что именно Тора является единственной защитой еврейского народа от его врагов. "Невозможно рационально объяснить, как мы сумели выжить. Все народы вокруг хотели нас уничтожить, и непостижимо, почему им это не удалось", – сказал раввин Ландо.

Он отметил, что единственный ответ на этот вопрос – сила Торы. "Некоторым трудно это понять, а кто-то не хочет понимать, но мы знаем, что это истина". Затронув тему безопасности, рав Ландо добавил: "Вокруг нас народы, известные своей жестокостью. Они могли бы объединиться в один день и смести всю страну. Почему этого не случилось? Почему люди не задумываются об этом? Они задумываются, но не хотят делать выводы".

Обращаясь к ученикам, раввин подчеркнул: "Вы, изучающие Тору, – самые счастливые люди, потому что достигли истинного счастья. Это то, что нас защищает. Только Тора оберегает нас, ничто другое не способно на это". Слова раввина Ландо прозвучали в эфире радиостанции "Коль Хай".