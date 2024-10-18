Время зажигания субботних свечей 18 октября 2024 года

Зажигание свечей и окончание субботы:

Иерусалим – 17:23, 19:39

Тель-Авив – 18:42, 19:40

Хайфа – 18:33, 19:39

Беэр-Шева – 18:45, 19:41

Эйлат – 18:36, 19:41

Субботние свечи зажигают за 18 минут до захода солнца (в Иерусалиме – за 40 минут).

После зажигания свечей прикрывают глаза ладонями и произносят благословение: "Бару́х Ата́, Адона́й Элоэ́йну мэ́лэх аола́м, аше́р кидша́ну бэмицвота́в вэцива́ну лэадли́к нэр шель шабба́т". (Благословен Ты, Господь, Бог наш, Владыка мира, который освятил нас Своими заповедями и повелел нам зажигать субботнюю свечу).

В эту субботу, являющуюся частью праздничных дней Суккота, в синагогах читают главу Торы "Ки тиса":

Евреи получают заповедь принести полшекеля каждый как пожертвование для искупления души. Также даются указания по созданию медного умывальника, масла для помазания и состава для воскурений. Мудрые мастера Бецалель и Оголиав назначены руководить строительством Святилища, а народу вновь напоминают о заповеди соблюдать шаббат.

Не дождавшись возвращения Моше с горы Синай, народ делает Золотого Тельца и начинает поклоняться ему. Бог хочет уничтожить неверный народ, но Моше заступается за евреев. Спустившись с горы с Скрижалями Завета, на которых были начертаны Десять Заповедей, Моше, увидев людей, танцующих вокруг идола, в гневе разбивает Скрижали, уничтожает Тельца и приказывает казнить главных виновников.

Моше вновь обращается к Богу и говорит: "Если Ты не простишь их, то сотри меня из Твоей Книги". Бог прощает евреев, но предупреждает, что последствия их греха будут ощущаться многими поколениями. Бог говорит, что пошлет ангела, чтобы вести народ в Святую Землю, но Моше упрашивает Его, чтобы сам Бог сопровождал Израиль.

Моше высекает новые скрижали и снова поднимается на гору Синай, чтобы Бог начертал на них Свой Завет. На горе Моше удостаивается откровения о тринадцати Божественных Атрибутах Милосердия. Когда он возвращается, его лицо так светится, что он покрывает его, снимая покрывало только при общении с Богом или когда учит народ.