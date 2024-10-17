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Раввин Йосеф-Цви Римон предложил расширить обычай "ушпизин", приглашая в сукку похищенных и погибших

время публикации: 17 октября 2024 г., 21:20 | последнее обновление: 17 октября 2024 г., 21:21
Раввин Йосеф-Цви Римон предложил расширить обычай "ушпизин", приглашая в сукку похищенных и погибших
Flash90

В каббалистической книге "Зоар" сказано, что в сукку нужно приглашать "небесных гостей" – души семи праведников: Авраама, Ицхака, Яакова, Йосефа, Моше, Ааарона и Давида. Раввин Йосеф-Цви Римон, раввин Гуш-Эциона и глава бейт-мидраша иерусалимского академического колледжа "Лев", предложил символически приглашать в праздничные шалаши похищенных израильтян и погибших солдат ЦАХАЛа.

Раввин подчеркнул, что помимо праотцев, от которых мы черпаем силу, веру и надежду, стоит ежедневно приглашать в сукку павших героев и похищенных, с надеждой на их скорейшее возвращение. Приглашение душ павших солдат помогает помнить об их самопожертвовании и мужестве, а также о жестокости врагов, которые убивали невинных людей.

Для похищенных раввин предлагает выделить особое место в шалаше, молясь об их безопасном возвращении. Раввин Йосеф-Цви Римон порекомендовал в этой связи искать имена павших и похищенных на официальных сайтах, чтобы выразить им особое почтение, распечатав их фотографии. "Суккот напоминает нам, что наша настоящая безопасность не в стенах дома, а в вере и единстве, – подчеркнул раввин. – Даже в эти тяжелые дни радость праздника помогает справляться с болью и находить свет во тьме".

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